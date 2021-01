Outros 17% não pretendem se vacinar contra o coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 18:41

Rio - O início da vacinação contra a covid-19 no Brasil pode ter despertado nos brasileiros o desejo pela imunidade, é o que mostra um levantamento divulgado neste sábado pelo Datafolha. Segundo os dados, 79% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o coronavírus, percentual maior do que o do mês de dezembro, que registrou 73% de intenção.

Apesar do percentual crescente deste mês, em agosto, 89% das pessoas alegaram ter a pretenção de se vacinar. Isso aconteceu antes da divulgação dos dados de eficácia das duas vacinas utilizadas no Brasil. Ainda segundo o Datafolha, 17% dos entrevistados responderam que não vão aderir ao imunizante e outros 4% ainda não decidiram.

O crescimento nas intenções de aderirem a vacina desde a última pesquisa, pode ter sido estimulado pelos últimos acontecimentos do país, que já começou a campanha nacional de imunização. Neste sábado, as primeiras doses da vacina de Oxford foram aplicadas no Brasil pela Fiocruz , marcando mais um avanço no combate à doença.