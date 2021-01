Presidente Jair Bolsonaro Alan Santos/PR

Publicado 25/01/2021 17:21 | Atualizado 25/01/2021 17:22

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta segunda-feira, dia 25, que a Embaixada da China informou sobre a aprovação da exportação de 5,4 mil litros de matéria-prima necessária para a produção da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Em uma postagem feita no Facebook, o presidente disse que a previsão é de que o lote chegue ao Brasil "nos próximos dias", sem informar uma data exata.

"A Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5400 litros de insumos para a vacina Coronavac foi aprovada e já estão em área aeroportuária para pronto envio ao Brasil, chegando nos próximos dias", disse ele.

Na publicação, Bolsonaro agradeceu ao governo chinês pela "sensibilidade, bem como pelo empenho dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Agricultura, Tereza Cristina".

Além disso, ele disse que os insumos da vacina AstraZeneca estão com liberação sendo acelerada, mas não entrou em detalhes.

Para os 5,4 mil litros que devem chegar nos próximos, o Butantan já tinha divulgado que essa quantidade produz cerca de 5,4 milhões de doses de vacina. Posteriormente, o instituto aguarda mais 5,6 mil litros até o dia 10 de fevereiro para a fabricação de mais imunizantes.

Após a chegada dos insumos, o processo para envasar as doses deve ocorrer dentro de cinco ou seis dias. Depois disso, a produção envolve outros processos, como controle de qualidade. A finalização das etapas dura em torno de 20 dias.

Junto à publicação, Bolsonaro compartilhou foto de outubro de 2019 ao lado do presidente da China, Xi Jinping, em que ambos aparecem segurando um casaco do Flamengo, presente do brasileiro após reunião bilateral no Palácio do Povo, em Pequim. Segundo a revista Veja, o agasalho havia sido um presente de segunda mão, doado por um torcedor chinês.



Segundo havia anunciado o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para amanhã está prevista reunião entre o governo do Estado e o embaixador chinês, Yang Wanming, a fim de definir a quantidade e o prazo para o envio de novas remessas de insumos para o imunizante.

*Com informações do Estadão Conteúdo