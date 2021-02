Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:01 | Atualizado 13/02/2021 13:07

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira, 12, a importação de mais doses prontas da vacina de Oxford produzida pelo Instituto Serum da Índia. O pedido foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pelo imunizante no país.

A Anvisa afirmou que a aprovação se deu nas mesmas condições já realizadas pela agência no dia 17 de janeiro, ou seja, com a autorização temporária de uso emergencial, já que se trata da mesma vacina, fabricada sob as mesmas condições já avaliadas naquela oportunidade.

Publicidade

Ainda segundo a agência, a aprovação se deu de forma rápida, visando a manutenção do fornecimento de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e a continuidade da vacinação dos grupos prioritários em todo o país. O pedido foi recebido pela Anvisa na quarta-feira, dia 10.

"A Anvisa, guiada por sua missão e no intuito de propiciar que vacinas seguras, eficazes e com qualidade possam chegar à nossa população o mais rápido possível, amplia a autorização já realizada, permitindo a aquisição e a importação de mais doses da vacina contra a Covid-19. Assim, a Agência mantém seu compromisso de promoção de acesso às vacinas no menor tempo possível, zelando pelo cumprimento do seu papel de avaliar a qualidade, segurança e eficácia das vacinas oferecidas à população brasileira", disseram, em nota.



A agência lembra que a vacinação contra a Covid-19 é uma ferramenta importante para ajudar a conter a pandemia. Além disso, acrescentaram a necessidade do uso de máscaras, álcool 70% e o distanciamento social para reduzir a exposição ao vírus e a sua transmissão.

Publicidade

Na semana passada, a Fiocruz recebeu um lote com 90 litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) vindos da China. A quantidade é suficiente para produzir 2,8 milhões de doses. As primeiras vacinas fabricadas com esse material devem ser entregues ao Ministério da Saúde até o dia 19 de março.

Outros dois lotes de insumos estão previstos para chegar da China ainda neste mês, mas ainda não tem data definida. Ao todo, a Fiocruz espera receber em fevereiro matéria-prima suficiente para produzir 15 milhões de doses do imunizante.



Vale lembrar que a Anvisa está em processo de análise do pedido para registro definitivo da vacina de Oxford, feito pela Fiocruz no dia 29 do mês passado. Segundo a agência, será dada "total prioridade na análise para fins de concluir o processo no menor tempo possível".

Publicidade