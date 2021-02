Vacina Sputnik V foi elaborada pelo Centro de Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya, na Rússia, e será produzida pela farmacêutica União Química, no Brasil AFP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), informou que realizará a ispeção nas fábricas de vacina Covaxin e Sputnik V já no mês que vem. Embora ambos os imunizantes possuam doses em negociação no Brasil, nenhum deles possui registro para aplicação ou de uso emergencial no país.

De acordo com a Anvisa, as vistorias fazem parte do processo de autorização e emissão do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF). Apesar de ainda não confirmar a data exata da vistoria, a Anvisa confirmou, na semana passada, que a inspeção da produção da vacina Covaxin ocorrerá "nos primeiros dias de março".

Já entre os dias 8 e 12, a agência visitará as fábricas da União Química, em Guarulhos, responsável pela produção do imunizante Sputnik V, desenvolvido na Rússia.