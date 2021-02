O presidente estava acompanhado dos seguranças e de seus filhos Reprodução

Por iG

Publicado 15/02/2021 17:02

Florianópolis - Nesta segunda-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi visto em uma praia de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. Uma aglomeração foi formada em volta de Bolsonaro, que passeava de jet-ski na companhia de seguranças e dos filhos, Eduardo Bolsonaro (PSL), deputado federal, e Laura, a filha caçula.



Na ocasião, o presidente desceu da embarcação e foi cumprimentar as pessoas que estavam no local. Nas imagens registradas pelo portal São Chico Online, é possível ver as pessoas todas sem máscara, em aglomeração e, ainda, rodearam Bolsonaro na expectativa de fotografar, filmar ou abraçar o chefe do Executivo. Alguns apoiadores gritavam elogios ao presidente.

No último sábado (13), Bolsonaro também causou aglomeração na mesma cidade, quando abraçou crianças. Na ocasião, tanto o presidente quanto a maioria de seus apoiadores não respeitavam os protocolos de segurança contra a Covid-19, que incluem o uso de máscara de proteção e distanciamento social. Até o último domingo (14), o número de mortos por Covid-19 no Brasil já é de 239.245. Já o número de casos totalizam 9.834.513.