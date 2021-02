Caminhão que matou idosa em Colombo-PR Reprodução

Curitiba - Uma idosa de 71 anos morreu na manhã desta segunda-feira (15) após ser atropelada em um caminhão em marcha à ré em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (PR).



Segundo a Polícia Militar (PM), o caminhão manobrava para estacionar ao lado de um terreno, onde funcionários da empresa dona do caminhão recolheriam entulhos, quando atropelou a vítima enquanto andava em marcha à ré.

Segundo informações do G1, testemunhas do incidente disseram à polícia que o motorista do caminhão emitiu diversos avisos sonoros do veículo e acionou o pisca-alerta antes de fazer a manobra. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. Ainda assim, o caminhoneiro pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.