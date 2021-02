Em extinção, onca-parda aparece em garagem de casa em SP Reprodução

Por iG

Publicado 15/02/2021 21:20

São Paulo - Uma onça-parda de médio porte foi encontrada na garagem de uma casa em Presidente Vesceslau, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (15).



Após o morador perceber a presença do felino, que está ameaçado de extinção, bombeiros e policiais militares compareceram ao local para realizar o resgate.



O corpo de bombeiros chegou a acionar um médico veterinário do Parque Ecológico da Cidade da Criança, localizado em Presidente Prudente (SP), para avaliar a necessidade de sedar ou não o animal, que permaneceu manso todo o tempo.



As forças de segurança então montaram um corredor de passagem com viaturas e redes e conseguiram fazer com que o animal saísse do local e fugisse na direção de uma mata que ficam em frente à residência. Ninguém se feriu.