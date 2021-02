Por iG

Rio - A prefeitura do Rio de Janeiro vai interromper a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (17) por falta de doses. De acordo com um levantamento feito pela agência CNN, porém, a cidade não é a única a passar por isso.



Pelo menos quatro capitais brasileiras sinalizam que o estoque do imunizante está acabando. Além do Rio de Janeiro, Manaus, Natal e Porto Velho enfrentam a situação.



Em Manaus, a previsão é de que as doses durem até o final desta semana. Já em Natal e Porto Velho, as prefeituras contabilizam que há vacinas para serem aplicadas até o final do mês.



A diferença na quantidade de doses se dá, sobretudo, de acordo com a estratégia adotada por cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, todo o estoque foi aplicado, com a aposta de que novos lotes chegariam para a aplicação da segunda dose.



Já no Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde preferiu guardar as doses destinadas à segunda aplicação para que não houvesse falta futura.

De acordo com o Ministério da Saúde, as prefeituras são responsáveis por gerenciar a quantidade e a distribuição das doses da melhor maneira possível, e a divisão entre cidades é feita proporcionalmente à população e ao público prioritário.