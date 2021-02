Por iG

Publicado 16/02/2021 15:19

Belo Horizonte - Em Belo Horizonte (MG), uma mulher de 27 anos foi presa depois de enforcar o próprio filho, de três meses, e filmar o crime. A mulher foi presa nesta segunda-feira (15) após os vídeos gravados por ela começarem a circular nas redes sociais.



O pai do bebê foi ouvido na última sexta-feira (12) pela polícia e, em seguida, os agentes passaram a procurar a mãe, pedindo prisão preventiva dela. O mandado de prisão foi expedido neste sábado (13).



Durante o fim de semana, a suspeita não foi encontrada, mas, ainda hoje, os policiais conversaram com os advogados da família e fizeram com que ela se apresentasse às autoridades. Em depoimento, ela confessou o crime e disse que gravou os vídeos "para atingir o pai do bebê ".



Ainda de acordo com os policiais, a criança está bem e foi entregue ao pai. A mulher responderá ao crime de tortura e foi encaminhada ao sistema prisional. Conforme o Código Penal, este tipo de crime é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e a pena é agravada quando a vítima é criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos.