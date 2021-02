Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Agência Brasil

Por iG

Publicado 16/02/2021 20:48

Rio - A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou nota nesta terça-feira (16) pedindo que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja demitido "para o bem dos brasileiros".



Em nota oficial, a CNM afirmou ser "necessária, urgente e inevitável" a troca do ministro da Saúde bo comando da pasta, afirmando que o general não tem condições de conduzir o combate à pandemia no país.



O documento é assinado pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi, cita a suspensão da vacinação contra a Covid-19 em alguns municípios, por falta de doses, como uma das causas.



A CNM, que reúne 5.200 prefeitos dos 5.565 municípios do país, disse, também, que tem tentado dialogar com a pasta, que "reiteradamente" ignorado os membros da entidade.



“Por considerar que a vacinação é o único caminho para superar a crise sanitária e possibilitar a retomada do desenvolvimento econômico e social e por não acreditar que a atual gestão reúna as condições para conduzir este processo, o movimento municipalista entende necessária, urgente e inevitável a troca de comando da pasta para o bem dos brasileiros”, diz o documento.