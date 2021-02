Bolsonaristas vão até a porta da PF no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 13:13

Rio - Um pequeno grupo de poucos bolsonaristas foi até a sede da Polícia Federal no Rio na manhã desta quarta-feira, após a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), e fez manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) - justamente o motivo que levou o parlamentar à prisão.

Segundo o advogado criminalista e professor de Direito Penal Carlos Fernando Maggiolo, os militantes poderiam ser enquadrados no mesmo crime que o deputado, mas com algumas diferenças. "Na esteira do pensamento do Ministro Alexandre de Moraes, podem ser enquadrados nos mesmos crimes do deputado - só que eles não têm imunidade parlamentar e seriam julgados pela Primeira Instância da Justiça Federal do RJ", afirmou.