Governo de SP anuncia projeto para acelerar fabricação de vacinas Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:23

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a criação de uma força-tarefa para acelerar a entrega de doses da vacina do Instituto Butantan para todo o país. A fábrica de imunizantes na capital paulista dobrou o total de funcionários do setor de envase de 150 para 300 profissionais.

“A nossa orientação é agilizar todos os processos para permitir que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos brasileiros”, afirmou o governador.

Após a fabricação e o controle de qualidade no Butantan, os imunizantes são entregues ao Ministério da Saúde, que faz a distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde.



Além do incremento de 100% na mão de obra para envasamento das vacinas, o controle de qualidade também contará com 20 novos profissionais que vão se juntar aos 300 trabalhadores que já atuam na capital paulista.



“Nós devemos escalar essa produção e, a partir de abril, provavelmente vamos dobrá-la porque vamos ter a disposição uma fábrica que, neste momento, está sendo usada para a produção da vacina da gripe”, disse Dimas Covas, diretor do Butantan.



A partir da próxima terça, o Butantan prevê acrescentar ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) um novo lote de 3,413 milhões de doses em um prazo de oito dias. Em média, serão 426 mil doses por dia para a imunização de brasileiros contra o coronavírus em todo o país.



“A vacina salva e protege, todos nós temos que priorizar a vacina. Esse é o momento de salvar os brasileiros para, protegendo vidas, recuperar a economia e a normalidade de nossas vidas”, concluiu Doria.