Publicado 17/02/2021 20:58 | Atualizado 17/02/2021 21:00

Brasília - Pesquisa de opinião divulgada pelo Poder360 nesta quarta-feira (17) mostra que a gestão de Jair Bolsonaro como presidente é considerada como ‘ruim ou péssima’ para 48% da população.



A avaliação negativa do presidente cresceu 7 pontos percentuais em comparação a última pesquisa, divulgada no dia 3 de fevereiro. Bolsonaro não recebia uma rejeição tão alta desde junho de 2020, quando repetiu os mesmos 48%.



Por outro lado, 31% dos entrevistados classificam a gestão do chefe do executivo como ‘ótima ou boa’. O número fica na margem de erro em comparação a pesquisa anterior, quando ficou em 33%.



O aumento da rejeição e a estagnação de Bolsonaro vem em momento onde não há definição acerca do auxílio emergencial. O valor que deverá ser menor do que o destinado durante o ano passado, voltará em março, segundo o presidente.



Além disso, há toda a problemática envolvendo a vacinação contra a Covid-19 no país. Diversas capitais anunciaram suspensão na campanha de vacinação devido à falta de doses.



Confira os resultados:

48% - ruim/péssimo

31% - ótimo/bom

18% - regular

3% - não sabe

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de fevereiro. 2500 pessoas, das 27 unidades da federação responderam às perguntas via telefone.