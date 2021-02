Votação decide pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, no plenário da Câmara, teve a participação de 497 parlamentares de forma presencial e remota Michel Jesus/agência Câmara

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:42 | Atualizado 20/02/2021 13:31





Durante a sessão, o deputado se defendeu e pediu desculpas pelo ato:



"Gostaria de ressaltar que em momento algum, e assisti ao meu vídeo várias vezes, não consegui compreender o momento de raiva que ali me encontrava. Peço desculpa a todos o Brasil, ouvi de várias pessoas, juristas renomados, que perceberam que me excedi de fato na fala num momento passional", disse Daniel Silveira, durante sua defesa à Câmara.



Confira a seguir a repercussão entre os parlamentares:



Arthur Lira (PP), presidente da Câmara:



"O fato fora da curva que aconteceu hoje será um marco de mudança interna no comportamento dos senhores deputados no plenário desta Casa. Respeito, trato cordial, debate amplo, mas sempre respeitoso. Nós não podemos deixar que ofensas pessoais, radicalismos e colocações que não são bem-vindas no plenário continuem acontecendo, e os extremos continuem se digladiando."



Marcelo Freixo, deputado federal (PSOL):



"Nenhum de nós, nós da esquerda, nós do centro, nós da direita, não os fanáticos, não usamos a imunidade parlamentar para cometer crime. É esse o debate que a gente está fazendo aqui. A imunidade parlamentar custou caro, porque a democracia custou caro."



Magda Mofatto, relatora do caso de Daniel Silveira e deputada federal (PL): Brasília - Por 364 votos a 130 e 3 abstenções , a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) na noite desta sexta-feira (19), detido em flagrante na última terça-feira (16) por ter publicado um vídeo com insultos aos membros do Supremo Tribunal Federal (STF).Durante a sessão, o deputado se defendeu e pediu desculpas pelo ato:"Gostaria de ressaltar que em momento algum, e assisti ao meu vídeo várias vezes, não consegui compreender o momento de raiva que ali me encontrava. Peço desculpa a todos o Brasil, ouvi de várias pessoas, juristas renomados, que perceberam que me excedi de fato na fala num momento passional", disse Daniel Silveira, durante sua defesa à Câmara.Confira a seguir a repercussão entre os parlamentares:"O fato fora da curva que aconteceu hoje será um marco de mudança interna no comportamento dos senhores deputados no plenário desta Casa. Respeito, trato cordial, debate amplo, mas sempre respeitoso. Nós não podemos deixar que ofensas pessoais, radicalismos e colocações que não são bem-vindas no plenário continuem acontecendo, e os extremos continuem se digladiando.""Nenhum de nós, nós da esquerda, nós do centro, nós da direita, não os fanáticos, não usamos a imunidade parlamentar para cometer crime. É esse o debate que a gente está fazendo aqui. A imunidade parlamentar custou caro, porque a democracia custou caro."

"Temos entre nos um deputado (...) que transformou o exercício do seu mandato ao discurso do ódio, ataques a minorias, incitação a violência contra autoridades publicas. não há regime democrático na Europa ou américa latina que a partir do direito a liberdade de expressão que tolere a defesa de ditaduras, a discriminação de minorias e apologia explicita a rupturas da ordem institucional. (...)



Major Vitor Hugo (PSL-GO), líder do PSL na Câmara, ao encaminhar voto contrário à prisão do deputado:

Publicidade

"Estamos violentando aquilo que é mais sagrado, que é a capacidade de emitir palavras, opiniões e votos."



Guilherme Boulos, coordenador do MTST e ex-candidato à prefeitura de SP:



"A Câmara decidiu manter a prisão de Daniel Silveira. Agora, por coerência, tem que cassar seu mandato!"



Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB):



"Daniel Silveira recuou tanto que por um momento achei que ia pedir ficha de filiação do PCdoB."



Carlos Zarattini, deputado federal (PT):



"Por 364 votos a 130, Câmara decidiu manter na prisão o deputado Daniel Silveira. Agora, a Câmara precisa avançar e rápido na sua cassação. O Brasil não irá tolerar o fascismo e nem o discurso de ódio. Chega!"



Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PSL):

"- Por 364 x 130 (3 abstenções) a Câmara manteve a prisão do Deputado Daniel Silveira. O meu voto foi pela soltura do mesmo pelos motivos explicitados no art. 53 da Constituição Federal. O Parlamento abdicou do seu mais sagrado direito: à liberdade de expressão."



Alessandro Molon, deputado federal (PSB):



"Vitória da democracia! A Câmara acaba de manter a prisão do deputado Daniel Silveira, acertadamente. Foram 364 votos a favor e 130 contra."



David Miranda, deputado federal (PSOL):



"Meu voto foi sim, pela manutenção da prisão de Daniel Silveira. Vai permanecer na cadeia por 364 votos, por incitar o ódio, por tentar destruir a nossa Constituição, por querer uma sociedade violenta, como Bolsonaro. Venceu a democracia! À memória de Marielle!"