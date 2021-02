Jogadora de CoD foi morta a facadas Reprodução Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 08:50

São Paulo - Uma jogadora de eSports de 19 anos foi encontrada morta a facadas na tarde desta segunda-feira em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Um estudante de 18 anos - também gamer - confessou o crime e foi preso em flagrante dentro de casa. As informações são do portal The Clutch.

Ingrid Bueno, mais conhecida como Sol, jogava Call of Duty: Mobile, pelo time FBI E-Sports. Segundo a Polícia Civil, ela conheceu o jovem pela internet, há pouco mais de um mês. Ele jogava o mesmo jogo e integrava a equipe Gamers Elite.

A equipe emitiu uma nota dizendo que soube do caso após o jovem enviar um vídeo no grupo de WhatsApp, supostamente gravado após matar a jovem, junto com um PDF onde fazia acenos ao terrorismo e demonstrava ódio a cristãos. Ele teria premeditado o crime e escrito um arquivo com os objetivos e motivos que o levaram a assassinar Sol. O grupo, então, procurou imediatamente a polícia.