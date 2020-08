Estrela da seleção feminina de futebol se casa com namorada

Rio - A jogadora Cristiane, estrela da seleção feminina de futebol, se casou com a namorada Ana Paula neste final de semana. A artilheira do Santos anunciou o enlace nas redes sociais. A cerimônia foi íntima e aconteceu em Ilhabela, no litoral Norte de São Paulo.

"É com muito amor que viemos contar a vocês que nos casamos dia 15 de agosto de 2020. Não se assustem, realizamos uma cerimônia simbólica só entre nós duas na praia da Armação em Ilhabela. Parece loucura? Parece, mas foi a única maneira que encontramos no momento de realizar esse sonho", escreveu Cristiane nas redes sociais.

A atleta e Ana Paula estão juntas desde o primeiro semestre de 2019. Elas ficaram noivas em novembro do ano passado e pretendiam realizar o casamento na primeira metade de 2020, mas a pandemia adiou os planos.

"Sabemos que por conta do cenário atual não poderiam se fazer presentes fisicamente para brindar esse momento conosco, mas fiquem tranquilos que sentimos a presença de cada um de vocês em nossos corações. Ainda iremos celebrar essa união juntos em uma data oportuna quando tudo isso tiver passado, pois dias melhores virão", finalizou.