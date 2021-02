O culto contava com 1200 pessoas, segundo Malafaia Reprodução de TV

Publicado 26/02/2021 16:44 | Atualizado 26/02/2021 18:55

Em plena pandemia de Covid-19, o pastor Silas Malafaia reuniu centenas de fiéis na igreja Assembléia de Deus Vitória em Cristo Curitiba, no Boqueirão, na capital do Paraná, nesta quinta-feira (25). O estado vive uma forte crise de saúde, com fila de espera por vagas em hospitais.

O culto de Malafaia contou com um show ao vivo de Rachel Malafaia, filha do pastor. As testemunhas que estavam na igreja disseram que a PM foi até o local, mas não agiu para dispersar a multidão, segundo o portal Bem Paraná.

Malafaia publicou em seu perfil nas redes sociais que o evento aconteceu em um espaço com capacidade para 3 mil pessoas e que 1.200 participaram. "Distanciamento social, todos de máscaras, álcool gel e medidor de temperatura", escreveu o pastor em outra publicação, criticando o modo como o culto foi divulgado pela imprensa.

Na noite desta quarta (24), a Polícia Militar do Paraná encerrou outro grande evento em uma igreja evangélica em Curitiba.