Casos aconteceram na Vila Prudente e no bairro do Jaçanã

03/03/2021

São Paulo - Um incêndio em uma residência provou a mortes de duas pessoas, no bairro da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h35, mas as vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da casa, que fica na Rua dos Municípios. Ainda não há informações sobre a identidade ou como o fogo teria começado.



De acordo com a corporação, foram necessárias cinco viaturas para apagar as chamas que se espalharam por três cômodos. Os bombeiros já realizam o trabalho de rescaldo. Na Zona Norte da cidade, os agentes também registraram um incêndio em uma casa no bairro do Jaçanã. Três pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança. Uma mulher de 63 anos teve queimaduras nas pernas e outra de 19, nas pernas e nas mãos.