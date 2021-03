Governador de São Paulo, João Doria Divulgação Governo de SP

Por iG - Economia

Publicado 03/03/2021 08:42

São Paulo - Após São Paulo bater recorde de mortos por Covid-19 e internados com a doença, todo o estado deve ser classificado na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia a partir de sexta-feira. A expectativa é que o anúncio seja feito em coletiva de imprensa, agendada para esta quarta-feira.

Nesta terça, ao ser questionado sobre possibilidade de lockdown, o governador, João Doria (PSDB), afirmou que não descarta nenhuma medida. "Entramos na pior semana da Covid-19 da história da pandemia desde 26 de fevereiro. Isso não apenas em São Paulo, os demais estados também, eu tenho falado com governadores de outros estados. Há uma preocupação generalizada", disse o governador.

Atualmente, seis regiões do estado estão na fase vermelha: Araraquara, Bauru, Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Marília.

A reclassificação atende a pedido do Centro de Contingência do Coronavírus e dos prefeitos do estado, que, em reunião na terça, pediram ações mais efetivas para conter o avanço da doença.

"Nós temos a compressão que o momento agudo da pandemia só será superado com união das ações, não somente com decisões do Centro de Contingência e as medidas que devem ser tomadas, mas com participação das prefeituras", disse Marco Vinholi, secretário do Desenvolvimento Regional, durante o encontro. Na terça, o estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24h desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos. Até ontem (2), 2.054.867 casos e 60.014 mortes por Covid-19 foram confirmados em São Paulo.

Fase vermelha A fase vermelha é a mais restritiva do Plano SP e permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô.

O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, chegou a afirmar que é favorável à suspensão das aulas presenciais por conta do agravamento da pandemia de Covid-19. Ele argumenta que manter escolas abertas implica em uma série de deslocamentos fora dos colégios que contribuem com a propagação do vírus. "Isso [suspensão das aulas presenciais] é um tema que a gente realmente está discutindo. Se nós estamos entendendo que as pessoas estão ameaçadas frente ao vírus, frente a um colapso, nós temos que reavaliar a circulação das pessoas em situações que poderiam ser evitadas. Uma delas é a questão da escola", afirmou o secretário.

O que pode funcionar na fase vermelha?

Farmácias Mercados Padarias Açougues Postos de combustíveis Lavanderias Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô Transportadoras, oficinas de veículos Atividades religiosas Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria Bancos Pet shops Serviços de delivery ou entregas.