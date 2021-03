Homem é morto com tiro e filho de 17 anos é suspeito do crime Polícia Civil de Mato Grosso/Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 03/03/2021 09:05 | Atualizado 03/03/2021 09:07

São Paulo - Um homem chamado Clóvis Rodrigues dos Santos, de 50 anos, foi morto, na noite desta última segunda-feira, na cidade de Caxias, no Maranhão, com um tiro de arma de fogo. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o seu próprio filho, um adolescente de apenas 17 anos, que está foragido.

Segundo investigações, o crime aconteceu por volta das 18h30, após a vítima ter tido um desentendimento com o adolescente, que não teve a sua identidade revelada. O motivo da discussão teria sido o sumiço da arma de fogo da vítima. Após a briga com o filho, o adolescente disparou contra o pai que morreu logo após ser atingido na cabeça.

Depois do crime, o adolescente fugiu. A polícia descarta um tiro acidental, já que a arma desapareceu logo após a fuga do adolescente, que ainda não foi encontrado pelos policiais.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe do suspeito. Agora, a polícia vai seguir as investigações para descobrir o paradeiro do suspeito do crime.