Brasília - No dia em que o Brasil bateu o recorde de mortes pela covid-19 registrado nas últimas 24 horas , o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil chegou a um grave momento da pandemia. Em um vídeo publicado no twitter da pasta, Pazuello declarou que a quarta-feira foi um dia triste para todos os brasileiros."As variantes do coronavírus nos atingem de forma agressiva. A todos vocês, quero dizer que estamos trabalhando firmes para mudar esse quadro. Não somos uma máquina de fabricar soluções, mas somos seres humanos focados na resolução de problemas”, afirmou o ministro.No vídeo, o titular da pasta também comemorou o acordo com Pfizer/BioNTech e Janssen, da Johnson&Johnson para a compra de 138 milhões de doses dos imunizantes . Pazuello espera que, com a compra das vacinas, sejam imunizados todos os maiores de 18 anos que puderem, até o fim do ano. O ministro ainda alertou sobre a importância dos cuidados preventivos individuais, para evitar os riscos de contágio pelo novo coronavírus.