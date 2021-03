Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:50 | Atualizado 04/03/2021 15:43

Um levantamento do IPEC (Inteligência, Pesquisa e Consultoria) mostrou que 28% dos entrevistados consideram a gestão de Jair Bolsonaro ótima ou boa. É a primeira vez que o presidente tem a aprovação abaixo de 30%, desde a sua posse. Já 39% dos brasileiros que participaram da pesquisa, feita entre os dias 18 e 23 de fevereiro, avaliaram o mandatário como ruim ou péssimo. Segundo o estudo, o eleitorado evangélico é a principal base de apoio ao chefe do Executivo, com avaliação positiva de 38%. A margem de erro é de dois pontos. As informações são do jornal O Globo.

Entre os eleitores que ganham acima de cinco salários mínimos, 47% o julgam ruim ou péssimo, e 24% o consideram ótimo ou bom. Entre os mais pobres, com renda de até um salário mínimo, Bolsonaro é aprovado por 26%. No entanto, a taxa dos que o rejeitam é de 38%.