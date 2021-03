Famílias dormem em carros próximos ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes à espera de leitos de UTI Reprodução

São Paulo - Em Mogi das Cruzes , a espera por um leito de UTI no Hospital Municipal faz com que dezenas de famílias durmam nos carros enquanto esperam por vagas hospitalares. Outros, aguardam por notícias de parentes internados.

No Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, todos os leitos destinados à Covid-19 - tanto enfermaria quanto UTI - estão ocupados. Os estacionamentos também estão cheios com pessoas dormindo no interior do veículo.



A espera por novas informações de pacientes internados pode chegar até 4 horas. Enfermeiros revezam-se para cuidar dos leitos e conversar com familiares.

Em decorrência da falta de vagas nos hospitais, a cidade de Mogi das Cruzes anunciou que entrou para a fase vermelha antes mesmo do Governo do Estado de São Paulo.