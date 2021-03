Momento em que padre aborda atendente com arma de fogo falsa Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 13:45

Porto Alegre - Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um padre de 28 anos, foi preso após ter roubado comércios com uma arma de fogo falsa. Elizeu Moreira, teria cometido ato por pelo menos três vezes na região e ainda usada o simulacro para render vítimas. As informações foram apuradas pelo ND+.



Um dos crimes ocorreu na terça-feira (02). De acordo com as imagens de segurança do supermercado, o padre é avistado com um boné vermelho e uma máscara de proteção contra o novo coronavírus. Quando se aproximou do caixa, obrigou a atendente lhe dar o dinheiro. Em seguida mostrou arma falsa e acontecimento teve em torno de 20 segundos.

Moreira atuava como padre em uma paróquia em Tapejara, cerca de53 km da cidade onde os assaltos aconteciam. Ele foi preso em flagrante por ter roubado uma farmácia e o supermercado. O padre teria levado uma quantia de aproximadamente R$ 2,4 mil. Com a denúncia de vítimas, ele foi identificado pela polícia após terem sido informados sobre veículo utilizado por ele para fugir depois de crimes.