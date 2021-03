Luciano Huck Reprodução

O apresentador da Rede Globo Luciano Huck, possível nome para ser candidato para a eleição presidencial do ano que vem, se manifestou no Twitter após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva julgadas pela Operação Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Desta forma, Lula recupera os direitos políticos e está elegível para concorrer ao cargo de presidente em 2022.

Huck escreveu que os brasileiros devem respeitar a decisão do STF. "No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum", disse ele.

