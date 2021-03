90,2 milhões de doses já foram aplicadas nos norte-americanos, enquanto somente 9.273.129 de doses de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas no Brasil Reprodução

Publicado 10/03/2021 11:15

Segundo levantamento do portal “G1”, isso vem acontecendo nos últimos cinco dias. Os dois países são os que registraram mais mortes pela doença no mundo, ao longo da pandemia. O Brasil marca 268.568, enquanto os Estados Unidos já registraram 527.699 mortes pela covid-19.

A vacinação, no entanto, distancia as duas nações: 90,2 milhões de doses já foram aplicadas nos norte-americanos, enquanto somente 9.273.129 de doses de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas no Brasil.

Se considerado o número de mortes pela Covid-19 por cada milhão de habitantes, o Brasil soma cerca de 1.263, enquanto os Estados Unidos registra 1.594 por milhão. Se consideradas somente as últimas 24h, porém, o cenário se inverte: o Brasil marca 9,28 mortes/milhão de habitantes e no país norte-americano esse número é de 5,88.