Internautas questionaram se a mudança de postura de Bolsonaro teria sido por causa do discurso do Lula Reprodução/Twitter

Por Lucas Mathias*

Publicado 11/03/2021 12:31 | Atualizado 11/03/2021 13:03

Antes mesmo de iniciar seu discurso, o impacto já foi grande: Bolsonaro foi visto usando máscara de proteção contra a Covid-19, assim como os ministros que o acompanhavam, como Eduardo Pazuello, à frente da pasta da Saúde - algo que vinha sendo pouco comum nas aparições anteriores do presidente.

Publicidade

Tão brusca foi a mudança que os internautas começaram a questionar - e alguns até afirmaram - se ela teria sido consequência do discurso do ex-presidente Lula, que defendeu a vacinação e medidas para controlar o avanço da pandemia. A vacinação e a máscara no rosto foram os temas mais comentados.

Mas sobrou até para a Linguagem Não-Binária ou Neutra, que retira as marcas de gêneros e é defendida por integrantes da Comunidade LGBT+, para que a população trans não-binária se sinta representada na língua portuguesa. Confira:

Publicidade

No Twitter, o perfil “Haddad Debochado” citou Lula e compartilhou a foto do atual presidente da República:

Jair Bolsonaro apareceu de máscara hoje. O EFEITO LULA É REAL pic.twitter.com/5pUMXU8qBo — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) March 10, 2021

Publicidade

O perfil Sensacionalista também entrou na onda e foi além: em tom de sarcasmo, citou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cuja eleição Bolsonaro resistiu em reconhecer publicamente, e brincou sobre política ambiental do presidente, motivo de polêmicas internacionais:

Após discurso de Lula, Bolsonaro usa máscara, defende vacina, liga para Biden e abraça uma árvore pic.twitter.com/GXICekFkXc — Sensacionalista (@sensacionalista) March 10, 2021

Publicidade

A possível influência do discurso de Lula também foi colocada pelo perfil “JaIrme's Vaccine Race”, que disse que o ex-presidente “operou um milagre”:

MINHA GENTE



O LULA OPEROU UM MILAGRE



O BOLSONARO USOU MÁSCARA HOJE pic.twitter.com/OTTtjM8lYr — JaIrme's Vaccine Race (@jairmearrependi) March 10, 2021 Já Lucas Andrade lamentou que essa mudança de postura tenha acontecido depois da morte de “270.000 mil vítimas”:

Já Lucas Andrade lamentou que essa mudança de postura tenha acontecido depois da morte de “270.000 mil vítimas”:

Publicidade

Efeito Lula:



Apenas 48 horas após o ex-presidente petista recuperar seus direitos políticos, a família Bolsonaro muda de postura.



270.000 mil vítimas fatais não puderam testemunhar isso. pic.twitter.com/oKMQ5H43KQ — Lucas de Andrade (@lucasandradett) March 10, 2021

A foto em questão, inclusive, postada no perfil de Flávio Bolsonaro no Facebook, também teria sido divulgada em um grupo no Telegram, pedindo que fosse viralizada. Nela, Bolsonaro é vista com uma frase, escrita ao lado de seu rosto, que diz: “Nossa arma é a vacina”. O internauta Gabriel Buss também viu influência de Lula nesse ato:

Publicidade

Se o discurso do ex-presidente Lula provocou mudanças?



No primeiro ato público depois do discurso do petista, Bolsonaro apareceu usando máscara.



E no grupo de Telegram de Flávio Bolsonaro teve isso pic.twitter.com/pov9gxMLRY — Gabriel Buss (@_gabrielbuss) March 10, 2021

Depois da foto, claro, vieram os memes. Mas o perfil “Nove de Julho” levou a sério e decidiu compartilhar a mesma foto de Bolsonaro, com frases ditas anteriormente pelo presidente da República:

Publicidade

Pack sobre frases reais do bolsonaro sobre o covid, vacina e pandemia.

compartilhem sem moderação pic.twitter.com/jMLui67iel — Nove de Julho (@calebelima) March 10, 2021

A internauta Manu, porém, não perdeu a chance de brincar. Segundo ela, nesse ritmo, Bolsonaro começará até a falar usando a chamada linguagem neutra ou não-binária:

Publicidade

Jair colocou máscara e apregoou vacina. Nesse ritmo, em pouco tempo, ele vai escrever "bom dia a todes". — Manu (@eutbsoumanu) March 11, 2021

*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno