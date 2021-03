Paraguai sofre com a Covid-19 Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:17 | Atualizado 11/03/2021 18:25

São Paulo - O Brasil registrou, nesta quinta-feira (11), mais de 2 mil mortes por Covid-19 em 24 horas pelo segundo dia consecutivo. Foram 2.233 novas mortes e 75.412 novos casos de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com os dados atualizados do país, ao todo, já são 272.889 mortes pela doença.

O recorde anterior de mortes era de ontem (10), quando 2.286 vítimas entraram na contagem.

