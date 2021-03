Major Olímpio (PSL-SP) LUCIO BERNARDO JR/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:21

No final da manhã desta terça-feira (16) as redes sociais começaram a divulgar notícias sobre o falecimento do Senador Major Olímpio (PSL-SP). O parlamentar está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo.

Olímpio está com quadro de infecção após ter sido diagnosticado com Covid-19 no dia 2 de março. Desde o dia 5 o parlamentar está na UTI e de acordo com a assessoria de imprensa do senador, o quadro de saúde dele, permanece "estável". Nos últimos dias houve uma piora no quadro de Olímpio e na última quinta-feira (11) ele precisou ser entubado.



Publicidade

Por meio das redes sociais, o perfil oficial de Major Olímpio fez questão de desmentir as notícias falsas e pediu orações pelo senador.