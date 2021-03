Momento em que as autoridades chegam no local da festa Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 19/03/2021 11:45

No início da madrugada desta sexta-feira (19), em São Paulo, a Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar interromperam uma festa clandestina com cerca de 100 pessoas em Carapicuíba, Região Metropolitana da cidade. As informações foram apuradas pelo G1.



O estado paulista se encontra na fase vermelha de seu plano de imunização para conter o avanço do novo coronavírus na localidade. Nesta fase, somente os serviços essenciais são liberados.

Ao chegar no local, as autoridades presenciaram jovens sem máscara e alguns dividiam narguilé. Funcionários do estabelecimento e três clientes foram encaminhados para a delegacia do município para prestarem depoimentos.