Ao contrário do que disse para Fux, nesta sexta-feira, Bolsonaro falou para apoiadores sobre estado de sítio e em dar "liberdade para o povo" Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 19/03/2021 16:55 | Atualizado 19/03/2021 18:27

Em conversa privada com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, Jair Bolsonaro negou, nesta sexta-feira (19), a pretensão de decretar estado de sítio . As informações são do Estadão . A conversa foi motivada pela declaração feita mais cedo por Bolsonaro de que "chegará o momento" de tomar "medidas duras" contra as medidas de contenção à Covid-19 adotadas por governadores.

Na conversa com Fux , Bolsonaro endureceu as críticas à postura de governadores que adotaram "toque de recolher" para conter a disseminação da Covid-19. O presidente chegou a enviar um ofício ao STF contra os decretos estaduais, comparando-os com as previstas em um estado de sítio.



“A obrigação de permanência em localidade determinada somente é admitida no âmbito do estado de sítio, que em alguns casos surgirá apenas quando comprovada a ineficácia do estado de defesa. Ambos os mecanismos, sítio e defesa, em nenhum momento foram decretados sob a Constituição de 1988 ”, diz o documento enviado pelo Planalto.



Em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro falou sobre estado de sítio e em dar "liberdade para o povo".



“Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? Que que é dura? É pra dar liberdade pro povo, é pra dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura não, uns hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, uns imbecis. Agora um terreno fértil para ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem com necessidade perde a razão. Estamos esperando oque? Vai chegar o momento , eu gostaria que não chegasse esse momento, vai acabar chegando”, disse Bolsonaro.







Publicidade