Publicado 27/04/2021 16:21 | Atualizado 27/04/2021 16:32

Rio - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu, nesta terça-feira, a decisão provisória da Justiça do Trabalho do Rio (TRT/RJ) de impedir o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Na decisão, Fux determina que tribunais de primeira e segunda instância não podem interferir no andamento da licitação.

"(...) determino a suspensão de toda e qualquer decisão da Justiça de Primeiro e de Segundo graus que obste, parcial ou integralmente, o andamento do certame licitatório destinado à concessão dos serviços de saneamento básico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, previsto no Decreto no 47.422/2020, do Governador do Rio de Janeiro, até ulterior decisão no presente incidente", afirmou Fux, no documento.

