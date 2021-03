Jair Bolsonaro Reprodução

Publicado 19/03/2021 16:52 | Atualizado 19/03/2021 16:54

Brasília - Deputados aliados e auxiliares de Jair Bolsonaro (sem partido) mostraram irritação e decepção com o fato do presidente não ter se pronunciado aceca da morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), vítima do novo coronavírus (Sars-Cov-2) nesta quinta-feira (18). As informações são da colunista Bela Megale, do Globo.



Na avaliação dos aliados, apesar de os dois políticos terem rompido laços em maio de 2020, após Olímpio chamá-lo de “traidor”, quando se negou a deixar de defender instalação de CPI que investigava integrantes do poder judiciário a pedido de Bolsonaro, ele merecia um tratamento respeitoso nesse momento, após o falecimento confirmado.



Em 2018, durante campanha eleitoral, Bolsonaro e o senador foram grandes aliados. Durante o primeiro ano de mandato, em 2019, ambos participaram de eventos públicos juntos, inclusive assistiram a um jogo da seleção brasileira.



Segundo informações, esperava-se que o chefe do executivo deixasse as diferenças de lado e demonstrasse empatia, deixando uma mensagem publica em respeito a família do senador.



Após o anúncio da morte cerebral do Major, Bolsonaro cancelou ato simbólico de entrega de Medida Provisória ( MP ), e esperava-se que ele se pronunciasse. Ainda na noite de quinta (18), o presidente participou das tradicionais lives feitas semanalmente, mas nem sequer tocou no assunto.



O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), bolsonarista da bancada da bala, publicou mensagem nas redes sociais, sem citar nomes, mas indicando nas entrelinhas se direcionar a Jair Bolsonaro, dizendo “aguardar manifesto”.

Carlos, Eduardo e Flávio, os três filhos do presidente, que também romperam laços com Olímpio, publicaram mensagens lamentando sua morte.