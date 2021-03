Brasil tem recorde de casos de Covid-19 em 24h e segundo maior número de mortes durante pandemia Daniel Castelo Branco

Publicado 19/03/2021 18:17 | Atualizado 19/03/2021 18:22

Brasília - O Brasil bateu um novo recorde no número de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e registrou 90.570 infecções confirmadas da doença. O país teve ainda 2.815 óbitos por Covid-19, o segundo maior número desde o início da pandemia e completou 21 dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos, que agora chegou a 2.173. Os dados são do levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)



Com os números atualizados do país, ao todo, já são 290.314 mortes pela doença. São 58 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de 1.000 e pelo 12º dia a marca aparece acima de 1,5 mil.

Ainda de acordo com o Conass, ao todo, o país soma 11.871.390 infecções provocados pelo novo coronavírus. A média móvel de casos é de 72.573.



Veja a sequência dos recordes da média móvel:

Sábado (27): 1.180 (recorde)

Domingo (28): 1.208 (recorde)

Segunda-feira (1): 1.223 (recorde)

Terça-feira (2): 1.274 (recorde)

Quarta-feira (3): 1.332 (recorde)

Quinta-feira (4): 1.361 (recorde)

Sexta-feira (5): 1.423 (recorde)

Sábado (6): 1.455 (recorde)

Domingo (7): 1.497 (recorde)

Segunda-feira (8): 1.540 (recorde)

Terça-feira (9): 1.572 (recorde)

Quarta-feira (10): 1.626 (recorde)

Quinta-feira (11): 1.703 (recorde)

Sexta-feira (12): 1.762 (recorde)

Sábado (13): 1.824 (recorde)

Domingo (14): 1.831 (recorde)

Segunda-feira (15): 1.841 (recorde)

Terça-feira (16): 1.976 (recorde)

Quarta-feira (17): 2.017 (recorde)

Quinta-feira (18): 2.087 (recorde)

Sexta-feira (19): 2.173 (recorde)



O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 66.798 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 34.830 mortes, seguido por Minas Gerais (21.540), Rio Grande do Sul (16.507) e Paraná (14.658).



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.



Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.



Mais de 121 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, mais de 2,6 milhões morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 e o segundo em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.



Nesta sexta-feira (19) o Brasil completou duas semanas como o país com mais mortes diárias por Covid-19 no mundo. O país hoje é responsável por 22% de todas as novas mortes e 16% de todos os novos casos de Covid-19 registrados no mundo. Os dados são do Our World in Data .



No ranking mundial, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no último dia 5 de março, quando registrou 1.800 novos óbitos, frente 1.763 dos EUA. Desde a data, a diferença entre os dois países só aumentou.



Vacinação

No balanço da vacinação contra Covid-19 da quinta-feira (18) um total de 10.984.488 pessoas já tinha recebido a primeira dose de vacina, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 5,19% da população brasileira.



A segunda dose já foi aplicada em 4.027.123 pessoas (1,90% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 15.011.611 doses foram aplicadas em todo o país.