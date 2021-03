Entrada dos candidatos para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro(UERJ), na zona norte do Rio. Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:48

Após dois meses das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foram aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se prepara para a divulgação das notas, prevista para o dia 29. Além das questões de múltipla escolha, as notas da redação também estarão disponíveis aos alunos.

Vale lembrar que, no Enem, a redação vale 1 mil pontos e possui um peso superimportante para a classificação dos candidatos em cursos concorridos, como Medicina, Direito e Engenharia. O tema desse ano foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” e, para que os alunos entendam os critérios da redação do ENEM, o curso Escreva, especializado no preparatório de redação para vestibular, explica as cinco competências que a banca utiliza para avaliar a produção textual.

Segundo a professora de Língua Portuguesa e especialista em redação, Elaine Antunes, a banca examinadora do Enem avalia tanto a capacidade do aluno de produzir um texto dissertativo-argumentativo utilizando recursos linguísticos, como também os conhecimentos adquiridos ao longo da formação escolar. Para obter uma nota máxima na redação, por exemplo, é necessário que ele obtenha 200 pontos nas cinco competências avaliadas pela banca.

Competência I

“Essa competência avalia se o aluno domina, em seus textos, a escrita formal da Língua Portuguesa. Por isso, é necessário que se demonstre conhecimento da norma padrão, além da estrutura sintática, com frases bem estruturadas, que devem atribuir a fluidez na leitura. Assim, o texto deve facilitar a leitura da banca, sendo rápido e compreensível” explica a especialista em redação.

“Tira 200 pontos nesta competência quem sabe tudo referente a: acentuação, ortografia, hífen, regência, concordância, pontuação, maiúsculas/minúsculas, separação silábica (translineação), emprego de pronomes e crase”, comenta Antunes.

Competência II

“Esta segunda competência serve para avaliar se o aluno entendeu o tema apresentado e se abordou de modo completo. A banca avaliadora verifica se o aluno aplicou conceitos de várias áreas do saber (repertório sociocultural), além de mensurar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo em prosa, com as três partes que compõem essa tipologia”, explica Elaine.

“Tira 200 pontos nesta competência quem lê atentamente o tema e destaca as palavras-chave para abordar todos os aspectos solicitados pela banca; fica atento à estrutura do texto, que deve ter de 4 a 5 parágrafos; lê mais antes da prova e faz resumos teóricos que possam ser usados como repertório sociocultural. Uma dica é usar conteúdos de outras disciplinas como História, Geografia, Sociologia, entre outros pontos na redação”, sugere a professora do curso Escreva.

Competência III

“Essa competência se refere ao projeto de texto, no qual o aluno deve ter a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ao longo dos argumentos, o aluno deve ter coerência no texto”, explica Elaine.

“Tira 200 pontos nesta competência o aluno que apresenta na introdução, sua tese e seus argumentos que devem ser desenvolvidos na ordem apresentada. Além disso, o candidato deve retomar a tese na conclusão e encerrar com uma frase de finalização para o texto. É fundamental elaborar propostas de intervenção segundo os problemas apresentados no texto”, indica a professora de Língua Portuguesa.

Competência IV

“A avaliação da 4° competência se propõe a avaliar o conhecimento do aluno sobre mecanismos linguísticos importantes para a construção da argumentação, ou seja, será analisado como o aluno usa recursos coesivos para articular os enunciados de seu texto. Por isso, devem-se usar, de modo adequado e diversificado, conectivos e pronomes ao longo do texto”, comenta.

“Tira 200 pontos nessa competência quem evita repetições de palavras; usa elementos coesivos no início dos parágrafos e diversifica os conectivos”, ressalta Elaine.

Competência V

“Nesse último critério da redação do vestibulando, será avaliada a capacidade de buscar soluções através da proposta de intervenção. Segundo o projeto Escreva, é a competência mais simples para atingir 200 pontos. Vale lembrar ao aluno que o exame contempla "princípios estabelecidos nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com responsabilidade e ética" (Manual do Candidato). Infringir os Direitos Humanos fará com que o candidato perca 200 pontos nesta competência”, alerta.

“Tira 200 pontos nessa competência quem apresentar cinco elementos básicos para propostas de intervenção, como: ação; agente; modo/meio de execução dessa ação; seu efeito, finalidade e detalhamento”, explica Elaine Antunes, professora de Língua Portuguesa do Curso Escreva

Divulgação Inédita

Este ano, o Inep também divulgou, de forma inédita, as apostilas de capacitação dos corretores de redação, elaboradas para a edição de 2019. Assim, os alunos e professores puderam acompanhar o que os corretores levam em consideração na hora de atribuir notas às provas.

Para a idealizadora do curso Escreva, especializado no preparatório de redação de vestibulares, essa novidade gera mais segurança para o candidato. “Isso garante aos alunos a segurança e o maior conhecimento no processo de correção, fazendo com que eles possam se aprofundar nos critérios de avaliação”, explica Elaine Antunes.