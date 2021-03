Imagens do 'processo de cura' promovido pelo ex-governador viralizaram nas redes sociais Reprodução

Por iG

Publicado 23/03/2021 13:59 | Atualizado 23/03/2021 14:03

Porto Velho - Condenado em 2013 por fraudes em licitações quando era prefeito de Rolim de Moura (RO) e ex-governador do estado de Rondônia, o senador licenciado Ivo Cassol voltou aos holofontes nesta segunda-feira (22) após um vídeo em que ensina uma técnica bizarra e sem qualquer comprovação científica de combate à Covid-19 viralizar nas redes sociais.



No vídeo, Cassol aparece sem camisa e com equipamento de solda nas mãos enquanto explica que assistiu um vídeo gravado por uma pessoa do estado: "o cara estava com coronavírus, foi soldar e se curou. Trouxe os funcionários, soldou e se curou".

Na sequência, Cassol apresenta um homem, identificado apenas como Fabrício, que estaria com a doença e passaria pela "prova dos nove", para comprovar a eficácia do processo: "vamos fazer o teste aqui e amanhã ele vai fazer um novo exame para ver como está".

A partir deste momento, o senador começa a uitlizar o equipamento de solda, enquanto o homem dá um giro completo para que as faíscas e a fumaça possam atingir todo o seu corpo. O vídeo termina sem maiores explicações ou qualquer indicação do resultado da bizarra tentativa de cura da Covid-19.

Veja as imagens do bizarro processo

