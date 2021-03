Por IG - Último Segundo

Publicado 23/03/2021 15:48 | Atualizado 23/03/2021 15:53

O ministro Nunes Marques , do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (23) contra a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)