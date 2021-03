Por IG - Último Segundo

Publicado 24/03/2021 12:17 | Atualizado 24/03/2021 12:18

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, adotou um tom cético com relação ao encontro que ocorreu nesta quarta-feira (24) entre os presidentes dos três poderes - Jair Bolsonaro, da República; Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado; e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal - com outros sete governadores. As informações são do site Congresso em Foco.

Segundo Leite, "talvez a maior preocupação esteja mais em uma fotografia e em uma manchete que deem aparência de ação do que efetivamente viabilizar caminho de superação da crise."

Publicidade

O estado do Rio Grande do Sul é um dos que encontram dificuldades no enfrentamento à pandemia do covid-19. Não obstante, Eduardo Leite não foi convidado e não compareceu a reunião. Apenas sete governadores estiveram no encontro.

A lista dos convidados conta com Ratinho Júnior (PSD-PR), Cláudio Castro (PSC-RJ), Romeu Zema (Novo-MG), Renan Filho (MDB-AL), Marcos Rocha (Sem partido-RO), Wilson Lima (PSC-AM) e Ronaldo Caiado (DEM-GO). Todos que possuem proximidade com o governo federal.