Mister Espírito Santo morre de Covid-19 aos 34 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:35 | Atualizado 24/03/2021 16:42

Vitória - Vinicius Pin, de 34 anos, que foi Mister Espírito Santo 2013, morreu devido a complicações da Covid-19 na última segunda-feira (22). Segundo a irmã do modelo, Rebeca da Rosa, ele estava intubado na enfermaria de um hospital em Vitória, no Espírito Santo, esperando por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quando teve uma parada cardiorrespiratória.

Ainda de acordo com Rebeca, Vinicius chegou a fazer um teste de Covid-19 no último dia 10, que deu negativo. Entretanto, no dia 18, o modelo começou a se sentir mal e apresentou febre, dor de cabeça e fadiga. Ele estava no sítio da família, em Paraju.

Vinicius foi enterrado nessa terça-feira (23). A cerimônia não teve velório para evitar aglomerações.