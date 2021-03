Brasil ultrapassa as 317 mil mortes por Covid-19. Na foto, a senhora Roseli dos Santos Delbões se despede do marido, morto pela Covid-19, no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 30/03/2021 22:26

Rio - Em dia recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia , o Brasil registrou, nesta terça-feira (30), 3.688 óbitos por Covid-19. Número maior do que a soma dos outros nove países que mais registraram mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Worldometers, site norte-americano de estatísticas em tempo real.

Ao somar os dados divulgados, EUA (858), Itália (529), Polônia (461), Rússia (409), Índia (355), França (348), Ucrânia (286) e Hungria (274), tiveram 3.520 novas mortes em 24 horas. No mesmo período, o Brasil teve 3.688 mortes, o que representa 34,6% dos óbitos por Covid-19 registrados em todo o mundo.

Em novas contaminações diárias, o Brasil também lidera, com 86.704 diagnósticos positivos. Em seguida estão os Estados Unidos, com pouco mais de 60.738; Índia, com 53,076; e Turquia, com 37.303.

O Brasil tenta acelerar o ritmo de imunização para conter a explosão de casos e óbitos. Segundo balanço de imunização do consórcio de imprensa (G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL), 16.937.084 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil, o que representa 8% da população brasileira.