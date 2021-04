Por do iG, Gabriel Herbelha*

Publicado 01/04/2021 15:52 | Atualizado 01/04/2021 15:52

Laudo da Polícia Federal revelou que as vacinas tomadas às escondidas por empresários de Belo Horizonte em março eram, na verdade, doses de soro fisiológico.Na última terça-feira (30) agentes da PF realizaram um mandado de busca e apreensão na casa da enfermeira que aplicou as supostas doses da vacina , que supostamente eram da Pfizer. No local, foram encontrados diversos recipientes com o soro fisiológico.Segundo informações da GloboNews, os empresários que furaram a prioridade do Plano Nacional de Imunização contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), foram vítimas de um golpe, já que a perícia feita pela Polícia indicou que a descrição do rótulo do líquido aplicado se trata de uma solução de cloreto de sódio, soro fisiológico.A denúncia divulgada na terça-feira da semana passada (23) mostrou diversas pessoas, que pagaram R$ 600 para serem imunizadas, recebendo a 1ª dose em uma garagem de uma empresa de transportes em Belo Horizonte, capital mineira.