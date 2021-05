Vacina da Pfizer funciona contra variante indiana mas eficácia é "levemente menor", aponta estudo REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Publicado 31/05/2021 15:47

A Anvisa recebeu uma solicitação da Pfizer para ampliar a faixa etária de indicação da sua vacina contra a Covid-19. A empresa quer incluir o público adolescente com 12 anos de idade ou mais na bula da vacina, que hoje está registrada no Brasil.



Atualmente, a vacina Comirnaty está autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais.



A solicitação de inclusão de uma nova faixa etária, ou seja, uma nova indicação na bula, deve ser feita pelo laboratório desenvolvedor da vacina. Para incluir novos públicos na indicação de uma bula, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária.

O pedido da Pfizer foi protocolado no dia 13 de maio e o prazo de avaliação da Anvisa é de até 30 dias.

Países com a inclusão autorizada

Na Alemanha anunciou começar em 7 de junho a vacinação para os jovens a partir dos 12 anos, assim que a EMA der o sinal verde.



Os Estados Unidos e Canadá já autorizaram essa ampliação da campanha de vacinação para os adolescentes.



Os dados clínicos mostram que "a vacina é altamente preventiva" para os jovens.



"A vacina é tolerada" por parte dos jovens, sem que haja a detecção de "maiores problemas" em relação aos efeitos colaterais, explicou a agência reguladora europeia.