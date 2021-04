Homem mata irmão com auxílio do amigo no Paraná Reprodução

Por iG

Publicado 02/04/2021 12:40 | Atualizado 02/04/2021 12:40

No Paraná , em Adrianópolis, um homem de 52 anos, foi morto durante uma briga após ser atingido com golpes de faca e foice . Caso aconteceu noite de quarta-feira e crime teria sido cometido pelo irmão da vítima e mais um amigo dele, segundo informações da Polícia Civil de Bocaíva do Sul. As informações foram apuradas pelo Banda B.



De acordo com o delegado Bradock, responsável pelas investigações do caso, os três teriam ingerido bebidas alcoólicas antes do desentendimento começar. “Um deles usou uma foice para ameaçar o irmão e o colega, mas teve a arma tomada das mãos e foi morto”, disse o delegado.



Ainda conforme as informações do delegado, a vítima foi encontrada com cortes em diferentes áreas do corpo. Os suspeitos deverão responder pelo crime de homicídio qualificado doloso.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Bocaíva do Sul, um dos apreendidos, de 60 anos, responde pelo crime de latrocínio, quando o roubo é seguido de morte, mas foi teve progressão de sua pena devido à pandemia do novo coronavírus e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A dupla foi presa em flagrante na quinta-feira.