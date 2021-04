Em Belo Horizonte (MG), um promotor foi preso após ser considerado suspeito na morte de sua esposa Reprodução/ Internet

Neste domingo (04), em Belo Horizonte, um promotor foi preso após ser considerado suspeito na morte de sua esposa. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (02). As informações foram apuradas pelo O Tempo.

As autoridades chegaram ao local com cerca de 10 atiradores de elite da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Na residência, os cinco filhos do casal estavam presentes durante ação.

Com a cremação de Lorenza Maria Silva Pinto, marcada para o sábado (03), a polícia se manifestou e determinou que o corpo fosse encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML).

Por meio de nota, o Ministério Público de Minas Gerais declarou que "a Instituição está adotando todas as providências necessárias ao esclarecimento das circunstâncias em que se deram o óbito de Lorenza Maria Silva Pinto e, no momento oportuno, se necessário, serão prestadas as informações do que for apurado”.