Uma festa irregular com cerca de 50 pessoas foi interrompida pela Polícia Militar nesta sábado (3) na Praia do Bode, em Fernando de Noronha. O evento era em comemoração do aniversário de um dos participantes. Ele e o organizador foram detidos e levados para uma delegacia por descumprirem decreto estadual que proíbe aglomerações devido à pandemia da Covid-19. As informações são do G1 Pernambuco.

A PM fez o flagrante após receber denúncia e enviar equipe até o local. Medidas restritivas de combate à pandemia foram prorrogadas até o dia 30 de abril em Fernando de Noronha.

"Recebemos as denúncias e, quando chegamos à Praia do Bode, encontramos cerca de 50 pessoas no local. Nós não tínhamos como transportar todos para a delegacia, encerramos a festa e levamos o aniversariante e o organizador para a delegacia da ilha, na Vila do Trinta", disse o comandante da PM, major José Raimundo Sousa Júnior.

Segundo o oficial, os participantes da festa não utilizavam máscara de proteção contra a Covid-19 e estavam aglomerados na faixa de areia. O evento tinha som e serviço de bar, além de quatro seguranças. Após prestarem depoimento, o aniversariante e o organizador foram liberados. Eles vão responder a um processo por descumprir o decreto que proíbe festas de aniversário, casamentos e outras aglomerações. Além disso, serão responsabilizados pela utilização de som na faixa de areia das praias.

De acordo com boletim de sexta-feira (2), Fernando de Noronha passou a totalizar 603 casos da Covid-19. Os números começaram a ser registrados no início da pandemia, em março de 2020.

Desse total, 587 pessoas estão recuperadas e dois óbitos foram confirmados. Há, ainda, 14 pacientes em quarentena na ilha.