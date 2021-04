Kátia Abreu Agência Senado

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/04/2021 08:35

Rio - A Senadora Kátia Abreu disse ser "radicalmente contra" a compra de vacinas pela iniciativa privada, medida que vem sendo discutida na Câmara dos Deputados e no Senado. Segundo ela, a proposta "desmoraliza" o Plano Nacional de Imunização.

"Vamos deixar de receber de uma fila de contratos para ser fornecido pela iniciativa privada por um preço bem maior", criticou. Segundo Kátia Abreu, a proposta dá oportunidade apenas a quem tem dinheiro.

"Essa história fica muito bonita na opinião pública, mas as coisas não são 'cor-de-rosa' assim no mundo. A gente conhece como funciona o mercado de medicamentos. É o maior negócio do planeta terra. São 7 bilhões de pessoas que terão que tomar duas doses. Faça uma conta do que isso significa", continuou.

A senadora diz que a proposta pode ser discutida futuramente, "quando tivermos um terço da população vacinada", mas que, por enquanto, a imunização deve ser exclusivamente feita pelo SUS.