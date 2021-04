Após lockdown, Araraquara tem 2º dia seguido sem mortes por Covid-19 Reprodução

Por iG

Publicado 06/04/2021 18:43 | Atualizado 06/04/2021 18:44

São Paulo - Após aplicar 10 dias de lockdown no mês de fevereiro, Araraquara tem observado forte diminuição no número de internações e óbitos por Covid-19. Nesta terça-feira (6), a cidade não registrou nenhuma morte em decorrência do vírus pelo segundo dia consecutivo.

A cidade de 240 mil habitantes teve, no mês de março, 2.780 casos de pessoas contaminados pelo novo coronavírus, sendo 19 registrados nas últimas 24h. O número de contaminações caiu 33,8% em relação a fevereiro, mês que registrou 4.218 diagnósticos positivos.

A ocupação de leitos de UTI caíram para 90%, enquanto a ocupação dos leitos de enfermaria é de 59%. Dos 178 pacientes atualmente internados no município, 98 vieram de outras cidades.

A última vez que Araraquara havia passado dois dias sem registrar óbitos por Covid-19 foi em 3 de fevereiro. Desde o início da pandemia, morreram 335 pessoas no município.