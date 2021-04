Valdemar da Costa Neto participou da cerimÎnia de posse da deputada Flávia Arruda (PL-DF) na Secretaria de Governo Marcos Corrêa/PR

Por IG - Último Segundo

Publicado 07/04/2021 08:54

Rio - O Palácio do Planalto apagou uma foto em que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, aparece sentado próximo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a cerimônia de posse da deputada Flávia Arruda (PL-DF) como nova ministra da Secretaria de Governo. Costa Neto é condenado no caso de Mensalão. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com as informações que estavam disponíveis no histórico da imagem, ela foi feita às 11h16m42s desta terça-feira (6). A foto estava disponível no Flickr do Planalto ao menos até as 16h40m.

Já na noite desta terça-feira, no endereço que correspondia à foto, aparece a mensagem: "Parece que a foto ou o vídeo que você está procurando não existe mais".

No álbum do governo no site de fotografias, há 81 imagens das transmissões de cargo realizadas pela manhã, nenhuma com Costa Neto, condenado em 2012 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do mensalão. As únicas que ainda estão disponíveis estão com um enquadramento que não mostra o presidente nacional do PL.

A foto removida mostrava Costa Neto, uma cadeira vazia, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o general Luiz Eduardo Ramos, que deixou a Secretaria de Governo e assumiu a Casa Civil.

Todos estavam sentados e de máscara, enquanto Flávia Arruda discursava, também de máscara, no púlpito.

Ao contrário do que costuma acontecer em posses e cerimônias do tipo, a desta terça-feira ocorreu a portas fechadas e sem transmissão ao vivo pela TV Brasil. Fotos e vídeos foram disponibilizadas à imprensa apenas no início da tarde.