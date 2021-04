Bebê de 8 meses morre em acidente com chapinha de cabelo Reprodução/Flickr

Por iG

Publicado 07/04/2021 14:37

Brasília - Um acidente doméstico resultou na morte de um bebê de 8 meses na noite da última terça-feira (06), em Luziânia, cidade próxima ao Distrito Federal. Um bebê encostou no fio elétrico de uma chapinha de cabelo e faleceu devido ao choque recebido.



De acordo com a Polícia Civil, a mãe passava o aparelho no cabelo no momento em que a menina encostou no fio da extensão, ligado à tomada. No momento da descarga elétrica, a filha sofreu uma convulsão e parou de respirar.

A família prestou os socorros e a criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após os cuidados dos profissionais de saúde, porém, a bebê não resistiu e faleceu.

A perícia científica da polícia realizada no imóvel atesta, até o momento, para uma morte acidental.