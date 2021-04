Por IG - Último Segundo

Quatro homens invadiram a sede da rádio Comunidade FM, em Santa Cruz do Capibaribe (PE), na noite desta terça-feira, e ameaçaram de agressão um radialista após ele fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante um programa ao vivo.

Os próprios agressores divulgaram um vídeo do momento das ameaças em suas redes sociais. Eles teria ligação com um grupo de extrema direita do município localizado no Agreste de Pernambuco. Assista abaixo.

Segundo o locutor que foi alvo dos ataques, Júnior Albuquerque, ele já vinha sofrendo ameaças desde que começou a criticar a condução de Bolsonaro diante da crise da Covid-19 no país. Ele diz que a invasão da rádio ocorreu após ele dizer que os apoiadores de Bolsonaro também são responsáveis pelo 'genocídio' da população brasileira provocado pela crise sanitária.

“Eu fiz um comentário opinativo, onde expus que no meu ponto de vista, Hitler não era o único culpado do genocídio que aconteceu na Alemanha, pois quem o apoiou e quem se calou também teve sua parcela de culpa. Assim como no Brasil, em relação à covid-19, os eleitores de Bolsonaro que concordam com a política sanitária que ele vinha fazendo, também iam ter culpa e a história ia dizer isso”, disse o radialista.